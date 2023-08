Météo au Québec: du temps plus calme, mais pluvieux vendredi

Le cocktail météo de jeudi laissera des traces au cours de la journée de vendredi, surtout pour l’est du Québec qui recevra des dizaines de millimètres de pluie, alors que la soirée s’annonce généralement plus calme pour laisser place à un weekend ensoleillé.

Bien que les averses et les rafales seront présentes dans le Grand Montréal au cours de la matinée, le soleil viendra se tailler une place en après-midi pour créer une alternance avec les nuages. Le facteur humidex augmentera la température à 28 degrés.

Le temps sera moins beau vers la Capitale-Nationale et l’Estrie avec des risques d’orages, de vents et des précipitations qui s'approcheront des dix millimètres. Le mercure pourrait atteindre un maximum de 26 degrés ressentis.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean et les Laurentides obtiendront la même quantité de pluie, mais avec une température plus fraîche qui tournera autour de 18°C.

C’est la Côte-Nord qui recevra le plus d'averses vendredi avec des prévisions allant de 20 à 30 mm de pluie, avec des vents et un temps assez frais à 15°C.

En ce qui concerne la Gaspésie, le temps sera plus calme avec une alternance de soleil et de nuages et une température qui frôlera les 25 degrés ressentis. Le secteur devra toutefois s'attendre à un risque de 40 % de précipitations et des rafales allant jusqu’à 40 km/h.

Le pire de la tempête sera passé pour l’Abitibi-Témiscamingue, puisque la région obtiendra un ciel ensoleillé et une température de 26°C avec le facteur humidex. L’Outaouais aura néanmoins des nuages avec des risques d’orages et de 40% d’averses.