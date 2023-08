«On dirait que ça empire»: la pluie, source de stress pour des Montréalais inondés à répétition

Chaque épisode de pluie abondante est une source de stress pour des Montréalais du quartier Centre-Sud, inondés à répétition depuis des années en raison d’un système d’égouts qu’ils jugent vétuste.

• À lire aussi: Des records de pluie battus dans le sud du Québec en juillet

• À lire aussi: Des résidents et des touristes ont tout perdu à cause du bris d’aqueduc majeur

• À lire aussi: Des Montréalais laissés à eux-mêmes après les pluies diluviennes

«Il n’y a tellement rien qui se passe qu’on se débrouille par nous-mêmes. On a même un plan d’urgence dans l’immeuble. On tient bon, mais on a hâte d’avoir de nouveaux égouts», explique Romain Rapicault, l’un des résidents du Square Cartier.



En entendant les premiers coups de tonnerre jeudi soir, il a préféré rester chez lui, prêt à sortir sceaux, éponges et serviettes en cas d’un nouveau refoulement d’égouts dans son appartement, au rez-de-jardin de l’immeuble de la rue Parthenais.



Depuis qu’il a emménagé en 2019, il a vécu six refoulements d’égouts, dont trois cet été seulement. La dernière fois, le 13 juillet, l’eau a remonté dans la canalisation, remplissant son bain et sa cuvette de toilette d’eau brunâtre.

PHOTO FOURNIE PAR DANIEL VAUDRIN





Des appartements inondés



«On dirait que ça empire chaque fois. On a encore eu de l’eau dans les espaces communs, des toilettes qui débordent, 30 centimètres d’eau dans la cour», énumère Daniel Vaudrin, membre du syndicat de copropriété de l’immeuble de 160 logements.

Depuis la construction de l’immeuble en 2007, il a vécu neuf inondations. Chaque fois, il en coûte des milliers de dollars pour payer des spécialistes et faire les réparations nécessaires pour protéger l’édifice.



Les copropriétaires se partagent les frais, puisque, depuis 2020, les dommages causés par les inondations ne sont plus couverts par les assurances.



Après les inondations du 13 septembre 2022, ils se sont retrouvés avec une facture de plus de 750 000$.



Depuis, ils ont intenté une poursuite contre la Ville de Montréal. Ils participent aussi à des démarches d’action collective avec d’autres Montréalais aux prises avec les mêmes problèmes.

PHOTO FOURNIE PAR DANIEL VAUDRIN





Un système qui déborde



Des travaux sont encore en cours dans plusieurs logements du rez-de-jardin depuis cet épisode de pluies intenses. «À la place du bois et du gyproc, on va avoir des surfaces hydrofuges», illustre M. Vaudrin.



Lorsque la pluie est abondante, l’eau descend de De Maisonneuve et de la rue Parthenais jusqu’à l’immeuble, situé dans une sorte de cuve où les puisards ne suffisent pas à la demande.

PHOTO FOURNIE PAR DANIEL VAUDRIN



«La Ville de Montréal est sensible aux conséquences vécues par la population lors d’épisodes de pluie exceptionnels», souligne-t-on dans un courriel envoyé au Journal.



La Ville procède notamment à l’implantation d’avancées de trottoirs et de fosses d’arbres drainantes pour capter la petite pluie.

Elle investit aussi dans la construction de bassins de rétention qui permettent de stocker temporairement l’eau en attendant que le réseau d’égouts puisse l’acheminer vers la station d’épuration, mentionne un porte-parole, Hugo Bourgouin.