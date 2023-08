Sa voiture volée en 90 secondes par un faux remorqueur

Un résident de Saint-Julienne cherche désespérément à récupérer sa Hyundai Elantra 2007 qui a été volée à Montréal par un homme avec une remorqueuse en moins de 90 secondes.

Le 12 juillet dernier, Éric Bertrand avait stationné son véhicule sur l’avenue Jeanne-d’Arc, entre Sainte-Catherine et Notre-Dame.

Lorsqu’il a terminé sa journée de travail, l’homme a toutefois constaté que sa voiture avait disparu. Celui-ci est alors allé voir son patron avec qui il a regardé les images d’une caméra de surveillance.

Ils ont alors aperçu un homme s’emparer de la voiture Elantra rouge à l’aide d’une remorqueuse et repartir avec le véhicule en environ 1m30.

Photo tirée de Facebook / Éric Bertrand

Éric Bertrand, qui est justement remorqueur de profession, n’en croyait pas ses yeux.

Ce dernier s’est tourné vers les réseaux sociaux pour tenter de récupérer son bien.

«Mon but en me tournant vers les réseaux sociaux, c’était pour essayer de faire avancer l’enquête. Je me sentais tout seul; c’était comme chercher une aiguille dans une botte de foin», a expliqué à TVA Nouvelles.

«C’est à moi et j’aimerais ça la récupérer», a-t-il ajouté.

À la suite de sa publication Facebook, Éric Bertrand a été contacté par un internaute qui lui a envoyé une photo de ses effets personnels et lui a donné rendez-vous sur la Rive-Sud de Montréal.

L’individu ne s’est toutefois jamais présenté.

TVA Nouvelles a tenté d’entrer en contact avec l’internaute, mais celui-ci a fermé son compte Facebook.

Une enquête est en cours du côté du SPVM, qui confirme que le vol de voitures avec une remorqueuse n’est pas un phénomène répandu, mais qu’il ne s’agit pas non plus d’une première.

Pour voir les explications complètes, visionnez la vidéo ci-haut