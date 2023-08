Toutes les femmes ne sont pas faites pour être des mères

À l’occasion de la fête des Mères, vous avez publié la lettre « Hommage à une mère » signée « Un fils choyé ». Cet homme d’un certain âge étalait les grandes qualités de la sienne pour la remercier. Ça m’a ramené à la mienne qui, comme la sienne, est décédée depuis longtemps. Au niveau des ressemblances cependant, il n’y a pas photo. Autant sa mère était généreuse de son temps, de son énergie et de son amour pour ses enfants, autant la mienne était mesquine. Jamais de câlins, et toujours prête à brandir la cuillère de bois à la moindre bévue. Notre père était incapable de lui tenir tête parce qu’elle représentait la loi et l’ordre.

Mes deux sœurs ont eu des enfants. Pas moi. Comme on dit en psychologie qu’on ne peut pas donner ce qu’on n’a pas eu, ça me faisait peur juste à l’idée que je pourrais rendre les miens aussi malheureux que je l’avais toujours été. Mes relations de couple ont été nulles jusqu’à ce que je sorte du placard à 48 ans et que j’accepte mon homosexualité.

Est-ce que c’est ça que ma mère soupçonnait en moi et qu’elle rejetait ? Je ne le saurai jamais. Mes sœurs sont certaines qu’elle n’avait pas une sensibilité assez aiguisée pour sentir ça. Rendu à 65 ans, je partage ma vie avec un homme que j’aime depuis plus de dix ans et je suis le meilleur oncle de la terre pour mes neveux et nièces. C’est quand même ça de pris, même si je me demanderai toujours pourquoi mes sœurs s’en sont mieux sorties que moi ?

Anonyme presque heureux

Le complexe d’Oedipe ça vous dit quelque chose ? Selon cette théorie, « le complexe d’Œdipe se manifeste par une passion que démontre un enfant (entre 3 et 6 ans environ) pour son parent de sexe opposé ». Comme votre mère ne favorisait pas vraiment les rapprochements avec ses enfants, que vos sœurs ont pu résoudre ce passage avec votre père, vous êtes le seul à avoir mal traversé ce stade de votre vie, avec pour conséquence, beaucoup de mal à vivre ensuite vos premières relations amoureuses.

Si on ajoute à ça votre homosexualité refoulée, probablement pour ne pas heurter votre mère, vous avez là un beau cocktail pour rater votre coup en amour. Heureusement, le dernier versant de votre vie se passe sous un jour heureux. Profitez-en donc sans complexes.