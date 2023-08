Travail: découvrez le moment le moins productif de la semaine

Sans grande surprise, la majorité des travailleurs deviendraient moins productifs le vendredi après-midi – soit quelques heures avant l’arrivée du weekend.

C’est du moins ce que rapporte une étude de l’École de santé publique de l’Université A&M du Texas, aux États-Unis, et relatée par le New York Post. Pour ce faire, des experts ont examiné le temps d’occupation des ordinateurs de 789 employés d'une grande entreprise du secteur de l'énergie pendant deux ans.

«Nous avons constaté que l’utilisation de l'ordinateur augmentait au cours de la semaine, puis chutait de manière importante le vendredi», a expliqué le Dr Taehyun Roh, professeur adjoint au Département d'épidémiologie et de biostatistique de l’Université A&M du Texas, au New York Post.

À l’opposé, une autre étude, réalisée par l’entreprise Canon USA, aurait démontré que le lundi serait la journée la plus efficiente de la semaine, avec 28 % des participants qui approuveraient cet énoncé.

Finalement, le manque de productivité ne se remarque pas seulement le vendredi après-midi: le Dr Roh a observé que les travailleurs se forcent moins après l’heure du dîner, tout au long de la semaine, aurait-il indiqué.

«Les employés étaient non seulement moins actifs l'après-midi, mais ils commettaient aussi plus de fautes de frappe», a-t-il affirmé, selon le média américain.

Il précise toutefois que cette observation serait plus flagrante le jeudi, et surtout le vendredi.