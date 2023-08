Un beau 4 1⁄2 tout meublé et équipé à 3000$/mois, ça vous intéresse?

Pendant des années, les autorités politiques ont laissé les locations de type Airbnb pousser comme des champignons. Il était pourtant évident qu’ici comme ailleurs dans le monde, le marché locatif régulier en sortirait privé de milliers de bons logements.

Ce qui devait arriver arriva. Dans ce qu’on appelle poliment les «établissements d’hébergement touristique de courte durée», le Far West s’est installé à demeure. La crise du logement persistant, la perte d’autant d’unités locatives régulières fait encore très mal.

Au printemps, l’incendie meurtrier dans un édifice du Vieux-Montréal abritant des Airbnb non sécuritaires sonnait tragiquement la fin de la récréation. Avec son projet de loi 25 «contre l’hébergement touristique illégal», Caroline Proulx, ministre du Tourisme, tente de lui serrer la vis.

Il oblige entre autres les propriétaires à détenir un certificat officiel d’hébergement touristique. Sans quoi des amendes sont prévues. Les médias rapportent toutefois que les Airbnb illégaux pullulent toujours impunément sur des sites d’annonces.

Après avoir longtemps fermé les yeux, la Ville de Montréal ajoute maintenant son petit grain de sel. Sous forme de projet pilote limité, elle a créé une mini escouade de trois inspecteurs.

Sa mission: débusquer les locations illégales d’hébergement touristique de courte durée. De 1000$ à 2000$, les amendes prévues sont aussi minimes.

Le maire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Luc Rabouin, reconnaît pourtant qu’«il y a des milliers d’annonces qui ne respectent ni la loi ni la réglementation municipale». Des milliers.

Quiconque habite à Montréal le sait depuis longtemps. Sur de nombreuses rues où il est «interdit» d’offrir des Airbnb, c’est le festival perpétuel de la valise sur roues et des taxis Uber. Il est là, le laisser-faire.

Coup d’épée dans l’eau?

C’est pourquoi ce projet pilote prend des airs de coup d’épée dans l’eau. Quand les autorités politiques, tous paliers confondus, ne se donnent pas les moyens de faire respecter leurs propres règlements, comment s’étonner de voir des gens faire ce qu’ils veulent?

Dans ce projet pilote, les citoyens sont même appelés à «dénoncer» des locations illégales autour d’eux. La preuve par l’absurde que les ressources publiques qui y sont consacrées sont insuffisantes.

Cette situation ne doit pourtant rien au hasard. Si les administrations municipales et les gouvernements successifs avaient vraiment sévi contre les Airbnb de ce monde, nous n’en serions pas là.

Urgence

Comme tout ce qui traîne finit par se salir, l’urgence d’agir beaucoup plus clairement crève les yeux. Mais serait-ce trop peu, trop tard?

Car pendant que les locations trop chères abondent et que le marché locatif régulier est lui aussi trop peu réglementé, la pénurie de logements abordables est tenace. Elle risque même d’empirer.

D’où l’illusion créée par la mini escouade de la Ville voulant qu’en traquant des Airbnb illégaux, même timidement, on verrait ces logements, comme par magie, revenir sur le marché locatif normal. Minute papillon.

Il est vrai que depuis la promesse de la ministre Proulx de sévir contre les locations à courte durée sans certificat, sur les nombreux sites connus d’annonces, on voit quelques nouveaux appartements apparaître comme locations dites à long terme.

Mais attention. Certains sont annoncés «entièrement meublés et équipés». Et comme ils sont full équipés, incluant même l’internet, on les loue cher. Très cher. Genre de 2500 à 4000$/mois. Avec un tel profil et de tels prix, ce sont fort possiblement d’ex-logements Airbnb illégaux.

Comme quoi des proprios exploitants d’unités Airbnb cherchant à les reconvertir en logements réguliers ne veulent ni les vider de leurs meubles ni se priver d’une trop grande partie des revenus exorbitants qu’ils en tiraient.

Alors, voulez-vous bien me dire comment ce genre de locations, qu’aucun locataire moyen – et possédant ses propres meubles – ne voudrait ou pourrait se payer, contribuera le moindrement à alléger la grave pénurie de logements abordables?