Une investiture sur fond de controverse pour QS dans Jean-Talon

Les représentants solidaires qui souhaitent être la personne candidate pour Québec Solidaire lors de l’élection partielle dans Jean-Talon entament leur dernier sprint sur un fond de controverse.

• À lire aussi: Parité au sein de QS: c’est aux gens de Jean-Talon de choisir, croit Christine Gilbert

• À lire aussi: «J’ai négligé beaucoup mes enfants», reconnait l’ex-députée Joëlle Boutin

• À lire aussi: Partielle dans Jean-Talon: Éric Duhaime ne sera pas candidat

Celui ou celle qui défendra les couleurs de la formation solidaire dans la circonscription située à Québec sera connu(e) dimanche.

Or, le président et secrétaire général du parti, Nicolas Châtel-Launay, a pris la plume au cours des derniers jours pour supporter la candidate Christine Gilbert

«Bien que le choix final soit le vôtre, nous vous encourageons fortement à choisir une femme pour porter les couleurs de Québec solidaire lors de la partielle à venir», a-t-il écrit.

Une prise de position qui ne fait pas l’unanimité au sein des membres du parti.

«Je comprends très bien le but de la parité, et je le soutiens absolument, mais c'est sûr que ça m'a fait me questionner», a affirmé une militante.

«Moi, je privilégie la compétence», clame une autre membre de la formation politique.

«Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des membres en ce moment qui sont très mobilisés, bien sûr, pour faire rentrer une nouvelle femme au caucus», a pour sa part souligné la candidate au poste de co-porte-parole de Québec solidaire, Émilise Lessard-Therrien.

«Je ne pense pas que ce doit être une femme ou un homme. Ça doit être la bonne personne», a pour sa part commenté la députée démissionnaire de la CAQ, Joëlle Boutin.

Pour voir le reportage complet, visionnez la vidéo ci-haut.