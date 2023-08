BERGERON VANIER, Mariette



Le 22 juillet 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Mariette Bergeron, épouse de feu Gaston Vanier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves, Lyne (Daniel), Marc (Nathalie), ses petits-enfants Jessika (Étienne), Élodie (Sébastien), Alexis (Véronique), Zachary (Arianne), ses arrière-petits enfants Jakob, Gabriel, et Léo, et sa soeur Annette ainsi que de nombreux autres parents et amis(es).La famille recevra les condoléances le samedi 12 août 2023 à 13h à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2suivi des funérailles en la chapelle à 16h.