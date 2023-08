BÉLISLE, Louise



À l'hôpital Pierre-Boucher, à l'âge de 71 ans, le 21 juillet 2023, est décédée madame Louise Bélisle, demeurant à Mont-Saint-Hilaire, fille de feu Lucien Bélisle et de feu Cécile Lefebvre.Elle laisse dans le deuil son conjoint Richard Matteau, ses fils Guillaume Langlois (Farah Nantel) et Simon Langlois (Kathlyne St-Arnaud), ses petits-enfants Cassandre, Alyssa, Maxime et Elliot, son frère Pierre Bélisle (Marie-Rose Difeo), sa soeur Suzanne Bélisle (Guy Roy), son amie de toujours Manon Themens ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille tient à remercier l'équipe de l'hôpital, tout spécialement celle du 8ième Sud ainsi que les Dres Deschênes et Jalbert, pour les bons soins prodigués et leur compassion.La famille recevra les condoléances au :le dimanche 27 août 2023 entre 10h et 12h ainsi que dès 13h, suivi de la célébration de la vie à 16h et d'un goûter entre parents et amis.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher ou la Société canadienne du cancer.