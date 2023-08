DUFOUR, Ghislain



Décédé le 16 juillet 2023, à l'âge de 88 ans, Monsieur Ghislain Dufour laisse dans le deuil son épouse Denise Pilon; ses filles Hélène (Yvan Vallée), Johane (Daniel Bolduc), Lucie et Marie-Josée (Sylvain Tétreault); ses petits-enfants Mathieu, Marc-André, Alexandre, Simon, Gabrielle (Nelson Orozco), Maxime et Félix; son arrière-petite-fille Olivia; sa soeur Ghislaine (feu Hector Claveau), son frère Denis (Denise Quirion); ses belles-soeurs et beaux-frères. Il rejoint ses frères Armand, Raymond, Bertrand, Gaétan et sa soeur Jeannine.Après plusieurs années comme cadre supérieur à l'Hôpital Maisonneuve de Montréal, Monsieur Dufour a travaillé au Centre des dirigeants d'entreprises (CDE) de 1966 à 1969. Il se joint au Conseil du patronat du Québec (CPQ) en 1969 et en devient le Président en 1986, et Président du conseil d'administration et du comité exécutif de 1997 à 1999. Il devient alors conseiller principal du Cabinet de relations publiques National, de 1997 à 2013.Très impliqué dans la société québécoise, notamment comme porte-parole patronal au moment de son séjour au Conseil du patronat, Monsieur Dufour a reçu au cours de sa carrière de multiples prix et hommages dont le Prix Pinacle de la Société canadienne des directeurs d'association. Il a créé le Forum du monde des affaires à l'initiative de National, et le CPQ lui a rendu hommage en lui donnant son prix de carrière annuel, et en remettant des bourses qui portent son nom à des étudiants universitaires en relations industrielles. Il était Fellow de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec et Officier de l'Ordre du Canada et de l'Ordre national du Québec.Les funérailles, en présence de l'urne, auront lieu le samedi 19 août à 11h en l'église Ste-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville, J4B 1X1. La famille recevra les condoléances à compter de 10h à l'église.La famille désire remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôpital Pierre-Boucher pour les bons soins prodigués à Monsieur Dufour durant son long combat contre la COVID-19.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal via le https://fondationicm.org/Les arrangements funéraires ont été confiés au: