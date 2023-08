SAUVÉ, Lucie



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 17 juillet 2023, à l'âge de 64 ans, est décédée Mme Lucie Sauvé, épouse de Jacques Léveillé (Coco).Elle laisse dans le deuil ses enfants Simon (Marie-Léa) et Sophie (Kevin), ses 4 petits-enfants Eli, Théo, Jacob et Camille, son beau-frère Paul (Linda), son neveux David, sa filleul Jessica et leurs conjoints ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 12 août de 9h00 à 10h30 à la:SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, J5N 3L6Puis les funérailles auront lieu à 11h00 en l'église de Sainte-Anne-des-Plaines, située au 129 boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines, J5N 3K8 et seront suivies par l'inhumation au cimetière.