CLAVEAU, Maurice



À Laval le 20 juillet 2023 est décédé M. Maurice Claveau entouré de sa famille.Il laisse dans le deuil son épouse Carole Corbeil, ses enfants Myrko et Cynthia (Louis Prévost), ses petits-enfants Malik, Yuri-Anne, Natan, Émile et Rosée, ainsi que ses frères, soeurs et plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le CHSLD Val-des-Brises pour les bons soins qu'il a reçus.La famille recevra les condoléances le samedi 19 août 2023 de 11h à 14h au complexe :Une liturgie de la Parole aura lieu au même endroit à 14h.Au lieu des fleurs, un don à l'Association pulmonaire du Québec serait apprécié.