4 bonnes adresses à essayer dans Chaudière-Appalaches

Connaissez-vous la magnifique région Chaudière-Appalaches? De Sainte-Croix à Scott, de Lévis à Berthier-sur-Mer en passant par Irlande, y séjourner promet de bons repas, des activités excitantes et des lieux charmants où se poser pour la nuit.

1. Les pieds dans l’eau

Photo tirée de la page Facebook La Cache à Maxime

Qu’est-ce qui fait plus estival que de prendre un verre les pieds dans l’eau? Direction La Cache à Maxime à Scott en Beauce pour savourez un cocktail ou une bière sur leur terrasse originale qui permet de profiter du soleil sur des chaises Adirondack, les orteils au frais. L’ambiance est au rendez-vous avec la musique de l’heure qui résonne un peu partout sur le site. Si vous avez une fringale, c’est au restaurant ou au biergarten qu’il faut aller.

Ouverte de 11 h à 23 h tous les jours. Premier arrivé premier servi.

2. Art floral et poésie

Photo tirée de la page Facebook Tourisme Chaudière-Appalaches

Le Domaine Joly-De Lotbinière possède un tout nouveau jardin avec plus de 300 végétaux et vous y baladez n’aura jamais été autant inspirant. Un parcours audio de 13 stations, offert gratuitement, vous fait découvrir non seulement la vie à la Pointe Platon du temps de la famille Joly de Lotbinière, mais aussi des arrangements floraux magnifiques en balayant un code QR. Également dans les jardins, une allée enchantée de 10 poèmes écrits par des artistes talentueux de chez nous. Les enfants seront quant à eux divertis par le nouveau jeu d’exploration «À l’Aventure avec Julia et Henri». Ouvert de 10 h à 17 h tous les jours, 7$ par enfant, de 6 à 17 ans, 22$ pour les adultes.

3. BBQ à volonté...ou presque!

Photo tirée de la page Facebook THEO BBQ

Partez du côté de Berthier-sur-Mer qui vous propose une nouvelle expérience gastronomique bonne à s’en lécher les doigts, Théo BBQ. Situé au bord du fleuve Saint-Laurent, à la marina du charmant village, vous pourrez déguster sur place viande fumée, côtes levées, ailes de poulet, tacos, poutines, bières et cocktails.

Adresse: 101, rue de la Marina, Berthier-sur-Mer

4. Sous la couette

Photo tirée de la page Facebook Manoir d'Irlande - gîte touristique et table d'hôte

Au cœur des vallées et coteaux des Appalaches se cache le joli Manoir d’Irlande, un bed & breakfast charmant. Ancien presbytère de 1840, vous pouvez aujourd’hui dormir dans cette maison victorienne qui a su conserver son cachet d’antan. Laissez-vous tenter par le souper gourmand offert à partir de 51$ par personne et le déjeuner savoureux à 22,50$ par personne. Le prix des chambres d’époque débute à 130$ par nuit.