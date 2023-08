DRYSDALE, Normand



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Normand Drysdale, retraité du SPVM, survenu le 10 juin 2023, à l'âge de 87 ans. Il était l'époux de feu madame Alfreda Haché et le fils de feu Georges Drysdale et de feu Basilisse Sonier.Il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Pierre), Sylvie (Charles Henri) et Nicole (Robert), ses petits-enfants Alexandre, Véronique, Delaelle et Frédéric, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 13 août 2023, de 12 h à 16 h à la :Une cérémonie sera célébrée à 16 h en la chapelle de la Résidence funéraire Laval.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC: https://www.coeuretavc.ca/La famille tient à remercier l'équipe des soins du CHSLD Idola-Saint-Jean de Laval.