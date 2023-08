CAMPBELL-FAUTEUX, Clarke



Subitement à l'hôpital Jean-Talon de Montréal, à l'âge de 53 ans est décédé Clarke "Carle" Campbell-Fauteux.Il laisse dans le deuil ses nombreux enfants, qui lui étaient très chers, Lilin, Saiko, Kinsei et Devi Lim-Fauteux, et leur mère Kyung Sun Lim, ainsi que sa mère Nicole Fauteux de Mont-Saint-Hilaire, sa soeur Anna-Marie Campbell de Noyan, plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis.Une célébration pour lui rendre hommage se tiendra le dimanche 20 août de 13 heures a 17 heures au salon funéraire :Selon la tradition coréenne (jo-uigeum), vos dons monétaires pour aider la famille seront appréciés lors de la cérémonie dans la boîte réservée à cet effet.