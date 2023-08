LAHAISE, Gilles



C'est avec un immense chagrin que nous vous annonçons le décès de monsieur Gilles Lahaise à Montréal, le 22 juillet 2023. Il rejoint son épouse, la belle Mercédès.Il laisse dans le deuil ses enfants Line et Mario, ses frères Paul et André, plusieurs belles-soeurs (notamment Janine), un beau-frère, plusieurs nièces et neveux et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 août 2023 de 13 h à 16 h au :6700 Beaubien Est, Montréal.Suivra une lecture à 16 h au salon du complexe.