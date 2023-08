GROUARD, Henriette

née Gauthier



Le 27 juillet 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Henriette Gauthier, épouse de feu M. Georges Grouard.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Christine (Michel), Michel (Mélanie), son petit-fils William. Elle était la soeur et la belle-soeur de : Michel (Odette), Germain (Micheline), feu Jean (France), Louise, Claude (Lise) et Francine. Son aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et amis(es).La famille vous accueillera le vendredi 11 août 2023 de 10h à 12h, 13h à 17h et de 18h à 21h au :Une cérémonie suivra à 21h en la chapelle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec ou à la Société de recherche sur le cancer.