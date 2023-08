ST-ONGE, Julienne



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Julienne St-Onge (Magnan) survenu le 28 juin 2023, à l'âge de 90 ans. Elle était l'épouse de feu Alonzo Magnan, décédé plus tôt cette année.Julienne laisse dans le deuil ses enfants Serge (Christine), Lyne (Bernard) et Josée (Jean), ses petits-enfants Xavier, Carl-Eric, Jasmine, Jean-Simon, Pierre-Olivier, Claudelle et leurs conjoint(e)s, sa soeur Réjeanne ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie le samedi 12 août à 11h à l'église Ste-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville (Qc) J4B 1X1.Une cérémonie funèbre suivra, à 12h, au même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher.