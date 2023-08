MONTPETIT, Martin



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de M. Martin Montpetit survenu le 20 juillet 2023 à Boucherville, subitement à l'âge de 55 ans. Il était le fils de feu Nicole Brissette et Robert Montpetit.Outre son père, il laisse dans le deuil ses enfants Valérie, Myriam et Vincent, sa petite-fille Daphnée, sa soeur Isabelle, les mères de ses enfants ainsi que ses précieux amis de longue date, laissant derrière lui des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jean-Lapointe via le :Les arrangements funéraires ont été confiés au :Tél. 450 655-6036 // Téléc. 450 655-0941