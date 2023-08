BOURBONNAIS GIROUX

Jeannine Bourbonnais Giroux est décédée le 31 juillet 2023 à l'âge de 81 ans.Épouse de Bernard Giroux, elle laisse aussi dans le deuil ses filles Lyne (Martin), Mylène (Daniel) et Josée, ses petits-enfants Maxime, Alexandre (Catherine), Olivier, Audrey (Gabriel), Gabriel et Benjamin, ses arrière-petits-fils Thomas et Édouard, ses frère et soeurs : Raymond (Jeanne), feu Lucille (feu Hector) et Yvette (Hector), ainsi que ses neveux et nièces.La famille accueillera parents et amis le samedi 12 août 2023 de 13h à 15h30 au :J.A. LARIN & FILS100, ROUTE 338COTEAU-DU-LAC, QUÉBECinfo@jalarin.com (450) 373-3636Une cérémonie suivra à 15h30 à la chapelle du complexe.