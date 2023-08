BERNARD, Jeanne Denis



À la Résidence Les Jardins du Haut Saint-Laurent, Saint-Augustin-de-Desmaures, le 27 juillet 2023, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Jeanne Denis, épouse de feu monsieur Roger Bernard, fille de feu madame Léontine Laroche et de feu monsieur Ulysse Denis. Elle a demeuré à Ste-Thérèse et est originaire de Les Écureuils.Il n'y aura pas de rencontre pour les condoléances. Elle a été confiée au :ROGER BENOIT & FILS LTÉEDONNACONATél. 418-285-2211 Téléc. 418-285-2077www.salonfunerairebenoit.caSes cendres seront déposées près de celles de son époux au salon funéraire Guay de Rosemère.Madame Denis était la soeur et la belle-soeur de feu Gérard (feu Jacqueline Drolet, Rollande Naud), feu Denise (feu Jean-Guy Bérubé); feu Claude-Benoit Bernard (feu Thérèse Nolet), feu Jacqueline Bernard (feu Roger Lesage). Elle laisse également ses neveux et nièces des familles Bérubé, Denis et Lesage, cousins, cousines et ami(e)s.Un grand merci à tout le personnel des Jardins du Haut Saint-Laurent pour leur attention, accompagnement et les bons soins prodigués, spécialement à madame Stéphanie Ouellet.Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des Jardins du Haut St-Laurent et Côté-Jardins, 4770, rue St-Félix, St-Augustin-de-Desmaures ou à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Bureau 305, Québec, Qc, G1S 3G3 ou à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, QC, G1K 5Y9.