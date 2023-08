SAUVÉ, Fleurette



À Hudson, le 26 juillet 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée Madame Fleurette Sauvé, épouse de feu Monsieur Gilles Chevrier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Jean-Guy Michaud) et François (Marie-Andrée Lozeau), ses petits-enfants: Karine, Michaël, Zachary et Anthony, ses arrière-petites-filles Juliette et Jeanne, ses soeurs Diane, Marie-Paule et Yolande ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 septembre 2023 de 10h à 16h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges serait apprécié en la mémoire de Fleurette Sauvé.