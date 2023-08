BÉLAND, Lise



À Montréal, le 26 juin est décédée Madame Lise Béland, à l'âge de 79 ans.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Mariette (feu Martin Falardeau), Johanne (Michel Caron) et Sylvie (Richard Jacob), son frère Claude (Marie Mathieu), ainsi que ses neveux et nièces et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 août à 10h suivi d'une cérémonie à 11h, à l'église Sacré-Coeur-de-Jésus, 1471 rue Ontario Est, à Montréal.