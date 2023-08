LAFORTUNE, Norbert



Le 26 juillet 2023, est décédé à l'âge de 76 ans, M. Norbert Lafortune, époux de Mme Gisèle Thibodeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa belle-soeur Jeannine, ses frères et soeurs Ghislaine (Martin), Huguette (Justin), Raymond (Danielle), Marcel, Céline (Gilles) et Daniel (Céline), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 12 août 2023, de 14h à 17h, au :L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4450-589-5505 www.guilbault.infoUne liturgie de la Parole aura lieu sur place à 15h.