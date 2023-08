ST-HILAIRE DESHARNAIS

Jeannine



À Montréal le 17 juillet 2023 est décédée Mme Jeannine Desharnais St-Hilaire.Précédée dans la mort par son conjoint M. Jean-Guy Valiquette, elle laisse dans le deuil ses filles Linda et Manon (Sylvain), ses soeurs Alma et Marcelle ainsi que ses neveux, nièces et amis.La famille accueillera les visiteurs le samedi 12 août de 10h à 11h30 auUne célébration en sa mémoire aura lieu à 11h30 dans la chapelle du Complexe Maisonneuve, suivie d'un goûter à la salle de réception.