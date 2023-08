BOLDUC, Évariste



De Saint-George de Beauce, le 27 juillet, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Évariste Bolduc, époux de feu Louise Roy et fils de feu Edgar Bolduc et de feu Lydia Caron.La famille recevra les condoléances au salon Boréal du :CHAUDIÈRE-APPALACHES2455, 25E RUESAINT-GEORGES DE BEAUCE, G5Z 1S6le jeudi 10 août de 12h30 à 14h15. Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour, à 14h30 en la chapelle du même endroit suivi de la mise en habitacle au columbarium L'Assomption sous la direction deIl laisse dans le deuil son fils Serge Bolduc, ses frères et soeurs : Victor, Céline, Rose-Hélène et Fernand, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et ami(e)s.Un don à la Fondation du coeur Beauce-Etchemin, 2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, G5Y 3X8 serait apprécié.