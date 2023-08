Alcool, cannabis ou tabac? Des médecins révèlent quel produit est le «pire»

Alcool, cannabis et tabac: lequel des trois produits énumérés est le «moins pire» pour votre santé? Trois médecins interrogés sur la question offrent des pistes de réponse.

Bien que légale à partir de 18 ou 21 ans, la consommation de ces trois substances ne vient pas sans conséquence pour votre santé.

Avant de dévoiler leurs réponses, les trois médecins américains consultés par le «Bloom Tampa Bay» tiennent à rappeler que certains facteurs doivent être pris en compte.

«Il est difficile de les classer de manière nette et précise en fonction des risques qu’ils présentent», a déclaré Dr Michael L. Glickman.

Son acolyte de la Cleveland Clinic, Dr Anand Akhil, ajoute que chaque personne a ses propres facteurs de risque en fonction de certaines conditions préexistantes.

Outre cette mise en garde, deux des trois spécialistes soulignent que l’alcool est la pire substance pour la santé, suivi du tabac et du cannabis .

«La consommation d’alcool est liée à plus de 200 problèmes de santé et maladies, ce qui endommage tous les organes du corps. La dépression, l’anxiété, la démence, les cancers, les maladies cardiaques et les maladies osseuses sont des conséquences de la consommation d’alcool», détaille M. Akhil.

Le Dr Kevin Most, médecin-chef à l’hôpital Northwestern Central DuPage partage le même avis, classant «l’alcool au premier rang».

Cette énumération des risques associés à la consommation abusive d’alcool n’est pas sans rappeler ceux associés à la cigarette.

«De même, le tabagisme est largement lié aux cancers graves, aux maladies pulmonaires obstructives chroniques et aux maladies cardiovasculaires.»

Le tabac pas très loin

Le Dr Gkickman, lui, suggère que le tabac est la pire substance pour la santé en s’appuyant sur un aspect fondamental.

«Il ne présente aucun avantage, même en faible quantité, et il comporte des risques considérables. Le tabac a été associé à une augmentation des maladies cardiaques, des cancers et de la mortalité prématurée», dit-il.

Ce dernier ajoute que certaines boissons alcoolisées, comme le vin rouge, contiennent des antioxydants et qu’un verre par jour peut réduire l’inflammation des vaisseaux sanguins, selon une étude.

Pour sa part, M. Most avance que les effets secondaires de la cigarette pourraient être atténués si les fumeurs cessaient la consommation de tabac tôt dans leur vie.

«Si les gens comprennent le risque de cancer du poumon, en fonction du nombre d’années de tabagisme et de la fréquence de consommation, s’ils arrêtent de fumer à un jeune âge, leurs poumons peuvent revenir presque à la normale», nuance l’expert américain.

La marijuana, la «moins pire»

Les trois spécialistes rencontrés par le média américain sont unanimes sur le fait que le cannabis demeure la «meilleure» option parmi les trois substances énumérées plus tôt dans l’article.

«Je mettrais la marijuana en troisième position, principalement parce que nous savons que la marijuana a de nombreux bienfaits en médecine et qu’elle est très bien utilisée dans un format approprié», suggère M. Most, précisant que la marijuana permet aux patients en chimiothérapie de «garder l’appétit».

