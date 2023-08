Alexandra Shipp était « tout excitée » à l'idée d'offenser les hommes avec Barbie.

À sa sortie fin juillet, le film de Greta Gerwig a été jugé trop féministe, trop « woke », trop « anti-hommes » ou inapproprié pour un public plus jeune par certains détracteurs.

Lors d'un entretien avec Interview Magazine avant la sortie du film, Alexandra Shipp a affirmé qu'elle était heureuse à l'idée d'en offenser les spectateurs masculins.

« Si nous offensons les hommes, je serai tout excitée, a-t-elle déclaré. Mettons-les tous mal à l'aise. Ce serait vraiment génial. Car peut-être que beaucoup des choses que font les Ken et qui pourraient les énerver sont des choses qu'ils font eux-mêmes. On aime retourner le miroir, bébé. Je pense que le monde prend l'art et les métaphores un peu trop au sérieux parfois. »

« (Le film) est aussi super burlesque. C'est Barbie Land, c'est kitsch. Le véritable art est une propagande pour agiter les choses. Il s'agit de faire réfléchir le public et de l'amener à s'interroger sur ce qu'il fait et pourquoi il le fait. »

La star de 32 ans, qui joue le rôle de Barbie écrivain dans le film, a affirmé qu'il n'y avait rien d'inapproprié pour les enfants dans le film et a déclaré que les personnes qui ont un problème avec les sous-entendus queer dans le film devraient éviter le cinéma. « Le film est sans aucun doute destiné à tout le monde, car il n'y a aucune scène, à mon avis, qui serait inappropriée pour un enfant, a-t-elle affirmé. Si vous ne pouvez pas dire "gay", restez à l'écart du cinéma. Je ne veux pas que vous veniez voir mon film. »

« Je ne peux parler pour personne, mais en tant que femme queer qui a des proches queer, si j'ai dû regarder un prince charmant réveiller la Belle au bois dormant sans consentement toute ma vie, alors je suis sûre que tu peux supporter d'aller voir un film sur Barbie », a-t-elle conclu.