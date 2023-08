PARENT, Roland



Le 27 juillet 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Roland Parent, époux de feu Mme Monique Hétu.Il laisse dans le deuil ses filles: Sophie (Jean-Pierre), Nathalie et Caroline (Marcel), ses petits-enfants: Simon, David (Marie-Hélène), Raphaël (Emma), Camille (Simon), Étienne, Colin et Éloi, son amie Pierrette Hervieux, ses soeurs : Jacqueline et Mado, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 12 août de 13h à 16h au :Une cérémonie suivra à 16h en la chapelle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Masion Adhémar-Dion.