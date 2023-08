FOURNIER, Pierre



De St-François, Laval, le 24 juillet 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Pierre Fournier, époux de feu Mme Lucille Aubin.Il laisse dans le deuil ses fils Robert (Ginette) et Richard (Lise), ses petits-enfants Luc, Karine, Nicolas, Mélissa et Martin, ses arrière-petits-enfants Anne-Rose, Liam, Arnaud, Laurent, Ophélie, Justin, Heloise, Henri, Thomas et Maxence, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 août de 13h à 17h aux:7020 BOUL. DES MILLE-ÎLESLAVALUn hommage lui sera rendu ce même jour à 16h30 au salon.