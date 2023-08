LEFEBVRE, Suzanne



À Saint-Sauveur, le 27 juillet 2023, est décédée à l'âge de 85 ans, Mme Suzanne Lefebvre, veuve de M. Robert Sergerie. Elle était la mère de feu Roxanne Sergerie.Elle laisse dans le deuil sa fille Manon Sergerie (Daniel Sirard), ses petites-filles Maude-Annie (Bruno) et Arianne (Fred), ses arrière-petits-enfants Flavie et Édouard, sa soeur Marie-Anne (Ernest), ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au :15005 RUE SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLESQUÉBEC H1A 3X1le samedi 19 août 2023 de midi à 16h, suivi des funérailles en la chapelle du complexe. Il vous est également possible d'assister en direct, ou en différé, aux funérailles en visitant le site :Votre sympathie peut se témoigner par un don à l'Association Sclérodermie Québec.