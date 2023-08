LACOSTE, Jean-Pierre



Au Pavillon Rosemont de Montréal, le 31 juillet 2023, à l'âge de 83 ans est décédé Monsieur Jean-Pierre Lacoste, époux de Madame Pierrette Savaria, demeurant à Montréal, autrefois de Marieville.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Louise (Jean-Pierre Dionne), sa soeur Marguerite (Rino Denis), son frère Bernard (Lucille Gladu), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.Selon les dernières volontés du défunt, il n'y aura pas de cérémonie.La famille désire remercier le personnel soignant des soins palliatifs du Pavillon Rosemont, ainsi que le personnel de la Fondation Société de soins palliatifs à domicile.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Société de soins palliatifs à domicile via le lien suivant :