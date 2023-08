DANSEREAU, Arthur



À Greenfield Park, le samedi 22 juillet 2023 est décédé, à l'âge de 87 ans, Arthur Dansereau, époux de feu Flore Cournoyer.Il laisse dans le deuil ses enfants Carmen (Sylvain), Réal et Yvan (France), ses six petits-enfants : Geneviève, Guillaume (Gabrielle), Céline, Véronique, Marie-Anne (Sébastien) et Julie (Nathaniel), ses arrière-petits-enfants Zoé, Édouard, Amélia, Estelle, Coralie, Maude, Laurence, Kim et Rémi ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 12 août 2023 à compter de 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.