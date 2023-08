Violence conjugale, divorce, maladie : voici comment Mélissa Pomerleau a repris sa vie en main après une série d'épreuves difficiles

Mélissa Pomerleau s’est donné pour mission de prouver qu’il est possible de rebondir après une épreuve. Souhaitant devenir une source d’inspiration pour ceux qui traversent des moments difficiles, elle a choisi de raconter son histoire dans un premier livre afin que quiconque qui en éprouve le besoin puisse apprendre à puiser en soi la force nécessaire pour se relever.

Des épreuves, elle en a eu plus d’une. Aux prises avec de la violence conjugale depuis trop longtemps, c’est couverte d’ecchymoses que Mélissa Pomerleau s’occupe de son fils gravement malade.

Photo fournie par Performance Édition

En l’espace de trois mois, divers malheurs s’ajoutent. Outre sa séparation conjugale, elle est victime d’un incendie où une partie de sa maison devient la proie des flammes. De surcroît, elle a reçu par un bête accident de l’acide en plein visage et se retrouve à l’hôpital, défigurée, avec des brûlures sur la peau et les yeux, entraînant une perte de vision totale pendant deux mois.

Du coup, elle perd tous ses contrats de travail et se retrouve seule avec deux enfants à charge après une longue convalescence, devant un terrible gouffre financier l’obligeant à solliciter des organismes de charité pour se nourrir, elle et ses enfants.

Mais ce n’est pas vraiment de cela qu’elle aborde dans son livre.

En fait, Mélissa Pomerleau évoque plutôt comment elle a affronté les épreuves avec résilience, et la manière dont elle est parvenue à se relever en choisissant de reprendre sa vie en main et de se diriger vers un chemin plus lumineux pour refaire sa vie.

Altruisme et bienveillance

Pour Mélissa, l’altruisme est une valeur fondamentale, si bien qu’elle en a fait son code d’honneur au même titre que la bienveillance. Maintenant que les choses vont bien, elle intègre à son mode de vie des gestes désintéressés de don de soi, sans rien attendre en retour. On cherche ainsi à offrir un épanouissement chez l’autre, car l’altruisme est aussi l’occasion de redonner au suivant. C’est d’autant plus significatif pour elle après avoir eu besoin des autres pendant quelque temps, afin de lui permettre de se relever. Sachant à quel point il est facile de sombrer, elle estime que chaque petit geste empreint d’amour envers les autres peut être des plus salutaires. Elle est ambassadrice de Centraide depuis 2016 et elle aide divers organismes de sa région.

Gratitude et respect

Le bonheur n’est pas nécessairement quelque chose d’accessible, l’auteure en sait quelque chose. Néanmoins, il faut apprendre à apprécier chaque parcelle de bonheur qui se présente, en commençant par savourer les instants de répit aussi simples que d’admirer un coucher de soleil. Après plusieurs épreuves, il est essentiel de vivre ses petits moments de bonheur avec le cœur empreint de gratitude et en faisant preuve de respect envers ceux-ci.

Mélissa Pomerleau a su être reconnaissante d’être en vie et d’avoir la force de traverser les difficultés, même que son médecin lui a dit qu’elle est une miraculée. Mais en lisant son récit, on réalise surtout que son attitude ancrée dans le respect et la gratitude de tous les instants a sans aucun doute contribué à la mener sur la route des miraculés.

L’auteure invite ses lecteurs à plonger au plus profond de soi, là où se trouvent la lumière et une force souvent insoupçonnée permettant de traverser les plus grandes épreuves. Un livre empreint de courage et d’espoir.

♦ L’auteure, Mélissa Pomerleau est conférencière corporative et coach d’affaires. Au fil des ans, elle a conduit plus de 900 conférences corporatives tant au Québec qu’en Europe.

♦ Elle est aussi artiste peintre, sous le pseudonyme, Pomerlo. Elle vit en Beauce.

♦ On peut visiter son site pour en apprendre davantage : melissapomerleau.com