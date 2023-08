Il y a près de vingt ans, quelque part au mois de juillet 2004, Fidel Castro, le leader historique de la révolution cubaine, et Hugo Chávez, le dirigeant vénézuélien partisan de l’unité latino-américaine, ont eu la géniale idée de faire venir à Cuba une cinquantaine de citoyens vénézuéliens qui souffraient de cataracte et qui risquaient de perdre la vue à jamais. N’ayant pas les ressources nécessaires pour se faire opérer dans leur pays, ces personnes avaient perdu tout espoir. Et n’y a-t-il pas pire malheur que de ne pas pouvoir voir sa famille et ses proches ? Ils furent donc soignés gratuitement à l’Institut cubain d’ophtalmologie Ramon Pando Ferrer, à La Havane, et purent enfin retrouver la vue. C’est ainsi qu’est née la Mission Milagro, dans le plus noble désir de faire du bien pour l’humanité. Cette Mission Milagro devint une bouée d’espoir pour des milliers de personnes souffrant de différents problèmes liés à la vue.

La Mission Milagro a soigné jusqu’à aujourd’hui plus de 1 400 000 patients au Venezuela seulement. Ce sont, en règle générale, des personnes sans grandes ressources financières, qui sans cette aide, risqueraient de perdre la vue à jamais. De nombreux enfants se trouvent dans cette situation.

Devant le succès de cette opération humanitaire, Cuba et le Venezuela ont ouvert une quarantaine de centres ophtalmologiques en Amérique latine et même en Afrique. Ce sont plus de six millions de patients, provenant de 34 pays, qui ont pu être ainsi soignés gratuitement depuis dix-neuf ans. Et le vieillissement de la population n’aide sûrement pas à diminuer les cas de cataractes. On estime que 80% des personnes souffrant de déficiences oculaires (cataracte, glaucome, dégénérescence maculaire, rétinopathie diabétique, etc.) peuvent être soignées et guéries. Ces centres sont dotés des meilleurs équipements à la fine pointe de la technologie.

Cuba et le Venezuela, deux pays qui pratiquent l’aide humanitaire, ont été mis au ban des nations par le gouvernement étatsunien. Celui-ci doit très certainement souffrir d’une énorme cataracte qui l’empêche de voir la nouvelle réalité latino-américaine, celle de l’entraide et de la solidarité.

La fièvre de la « pelota »

Le Stade latino-américain de baseball de La Havane était plein à craquer mardi dernier lors du septième et ultime match de demi-finale qui opposait l’équipe de la Havane, aussi appelée los Industriales (surnommée « les Lions »), à l’équipe de Santiago de Cuba, surnommée « les Guêpes », dans un pointage serré de 3-1 en faveur des Industriales.

Il y a longtemps, selon tous les commentateurs sportifs, y compris ceux, fort nombreux, de la rue, qu’on avait vu une telle effervescence dans les gradins du stade latino-américain, ce qui a fait dire à plus d’un que le baseball a enfin retrouvé ses lettres de noblesse à Cuba et est redevenu le sport national, un peu comme le hockey chez nous, surtout depuis la victoire des Remparts de Québec. Car pour ce qui est de la LNH, il y a longtemps qu’elle a perdu ses titres de noblesse, le Canadien de Montréal n’étant plus que l’ombre de ce qu’il était quelques dizaines d’années auparavant. Il faut dire que la rivalité entre La Havane et Santiago de Cuba est légendaire et s’apparente fort à celle qui existe entre Montréal et Québec. Les Guêpes ont eu beau implorer tous les santos et les orishhas, rien n’y fit, les Lions ont été les meilleurs.

Les peloteros de La Havane vont maintenant affronter, en finale, dès samedi, l’équipe de la province de Las Tunas, dans une série 4/3. Il faut dire que les Industriales étaient absents des séries finales depuis treize ans, d’où la frénésie qui s’est emparée des Havanais. On peut s’attendre à une explosion d’enthousiasme lorsque les deux équipes s’affronteront dans le stade de la capitale. Si les martiens sont déjà parmi nous sur Terre, selon deux ex-militaires étatsuniens, ils ne voudront très certainement pas manquer ce match historique entre l’Occident (La Havane) et l’Orient (Las Tunas). Qui sait si on joue au baseball sur Mars ?