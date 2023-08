DI MAULO née BOLDUC, Louise



À Laval, le 21 juillet 2023, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Louise Bolduc Di Maulo, épouse de feu Richard Di Maulo.Précédée de son fils Sébastien et de ses frères et soeurs : feu Jacqueline, feu Jean-Louis (feu Antoinette), feu Henriette (feu Michaël), feu Angéline (feu André) et feu Gaston (feu Francine), elle laisse dans le deuil ses soeurs : Marie-Claire (feu Jean-Paul), Rachel (feu Jules), Huguette (Gilbert), Adéline et Danielle, ses beaux-frères Robert (Marie-Claude) et Michel (Sylvie), ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 13 août 2023, de 14h à 16h au complexe funéraire :Tél. 450.473.5934