Dans l'œil du Québec inc.: Un géant du lithium mise sur le Québec

Dans cette chronique publiée un samedi sur deux, nous faisons un survol des transactions d’initiés et des investissements dans les entreprises québécoises.

Albemarle investit plus de 100 M$ à la Baie-James

La firme vancouvéroise Patriot Battery Metals a reçu cette semaine un investissement de 109 M$ de l’entreprise américaine Albemarle, le plus important producteur mondial de lithium destiné aux véhicules électriques. Les fonds aideront Patriot à développer sa propriété Corvette, située près de l’aménagement La Grande-4 d’Hydro-Québec. Quelques jours plus tôt, Patriot avait publié des résultats d’exploration selon lesquels Corvette est l’un des 10 plus importants gisements de lithium dans le monde et le plus gros en Amérique du Nord.

Desjardins achète en Alberta

Le Régime de rentes du Mouvement Desjardins et Desjardins Gestion internationale d’actifs ont annoncé lundi l’acquisition d’une participation de 37,5% dans deux parcs éoliens situés près de Medicine Hat, en Alberta. La valeur de la transaction n’a pas été communiquée. Les deux autres actionnaires sont le géant français EDF (37,5%) et la Tribu des Blood, un peuple autochtone albertain (25%).

HumanFirst récolte 5 M$

La jeune pousse montréalaise HumanFirst a recueilli 5 M$ dans le cadre de rondes de financement auxquelles ont participé les firmes québécoises Panache Ventures, Inovia et Real Ventures. HumanFirst se sert de l’intelligence artificielle pour aider les entreprises à tirer profit des «données conversationnelles», soit le contenu de messages texte, de courriels et d’appels téléphoniques.

Une dirigeante du CN vend des actions

La cheffe des relations avec les intervenants au Canadien National, Janet Drysdale, a vendu pour 880 000$ d’actions du transporteur ferroviaire à la fin juillet. Le titre a reculé d’environ 4% depuis le début de l’année. Mme Drysdale est à l’emploi du CN depuis 27 ans. De son côté, un administrateur de l’entreprise, David Freeman, a acheté pour 160 000$ d’actions mardi.

Local Logic amasse 17,5 M$

Hopewell, une firme immobilière de Calgary, et Investissement Québec ont mené une ronde de financement qui a permis à la jeune pousse montréalaise Local Logic de récolter 17,5 M$. Desjardins et Cycle Capital ont également investi dans l’entreprise. Fondée en 2014, Local Logic offre une plateforme qui fournit des renseignements détaillés sur plus de 250 millions de propriétés situées au Canada et aux États-Unis. Sa technologie est utilisée par des investisseurs, des municipalités et des gouvernements.

Il vend du Tecsys

Le président exécutif du conseil d’administration de Tecsys, Dave Brereton, a vendu pour plus de 900 000$ d’actions de la firme informatique montréalaise, le mois dernier. Son frère Peter, qui occupe le poste de PDG, a quant à lui encaissé un profit de près de 500 000$ en exerçant des options d’achat d’actions de l’entreprise. Le titre de Tecsys a reculé de plus de 30% au cours des 52 dernières semaines.