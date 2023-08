Floride: des croisières pour les nudistes, les rockers, les amateurs de lutte, le choix ne manque pas

Tout dernièrement, le groupe Bare Necessities Tour & Travel a annoncé la tenue d’une croisière pour les adeptes de nudisme sur l’un des navires de la Norwegian Cruise Line le Norwegian Pearl, pour un départ prévu en février 2025.

En partance de Miami et d’une durée de 11 jours, il y aura escales aux Bahamas, à Porto Rico et Sainte-Lucie. Il ne s’agit pas d’une première pour cette entreprise, car elle a organisé plusieurs croisières pour ce type de clientèle par le passé.

En février 2024, un navire de la Carnival Cruise Line Le Carnival Pride accueillera également des centaines de nudistes, mais cette fois à partir de Tampa et en direction des Caraïbes. Les croisières à thème sont de plus en plus populaires, et elles ne sont pas uniquement destinées aux nudistes. Au contraire, tout le monde peut y trouver son compte, que ce soit les fans de musique, de lutte, des personnages de Disney et autres sans oublier bien sûr, les croisières pour la communauté LGBTQ+ ou encore pour les célibataires.

Une croisière de Noël

Réjean Monette de chez Exotentik Voyages et qui gère le site web www.specialistescroisieres.com se spécialise dans l’univers des croisières. Au cours des années, il en a fait près d’une cinquantaine. Il affirme que l’engouement est très grand pour ces croisières à thème, car ces adeptes apprécient de se retrouver en compagnie de gens partageant la même passion. Il ajoute que ces escapades en mer sont à ce point prisées que dans la plupart des cas, les réservations doivent se faire des mois à l’avance.

Il donne l’exemple de l’entreprise Sixthman, qui, en partenariat avec Hallmark et la Norwegian Cruise Line, organise une croisière en novembre inspirée par la fête de Noël. Cette excursion de 4 jours, à bord du Norwegian Gem avec départ de Miami vers Nassau aux Bahamas, offrira toutes sortes d’activités ayant pour thème le temps des fêtes. « Il n’y a déjà plus de place, les cabines se sont vendues comme des petits pains chauds. Les personnes intéressées peuvent tout de même inscrire leur nom sur une liste d’attente en espérant que des cabines se libèrent » nous propose Réjean Monette.

Des concerts de musique à bord

En général, ce sont des entreprises indépendantes qui nolisent des navires au complet et qui s’occupent de vendre les cabines, parfois en collaboration avec des agences de voyages.

Photo tirée de Facebook de la page The Kiss Kruise

« Les thèmes sont vraiment très variés, mais ceux qui reviennent le plus souvent sont ceux destinés aux passionnées de musique », explique Réjean Monette. À titre d’exemple, en avril 2019, les fans de Jon Bon Jovi ont pu assister à son spectacle sur le navire Norwegian Jade, de la compagnie Norwegian Cruise Line, qui les a menés de Miami à Nassau. Il en est de même pour le légendaire groupe Kiss qui depuis plus de 10 ans, se produit en spectacle à bord de navires de croisière. En 2022 le groupe a offert une prestation aux passagers du navire Norwegian Jewel qui, parti de Los Angeles, a fait escale à Ensenada et Cabo San Lucas au Mexique, aucune nouvelle date n’est prévue pour le moment.

Récemment, la chanteuse Jennifer Lopez a emboîté le pas ; l’an dernier elle a livré une prestation sur un bateau de l’entreprise Virgin qui a quitté le port de Miami pour se rendre à Puerto Plata et à Bimini aux Bahamas.

Pour les fans de Heavy Metal

Les passionnés de musique Metal se réjouiront d’apprendre qu’un festival d’heavy Metal d’une durée de 5 jours lui est consacré. L’événement a lieu tous les ans sur le navire Freedom of The Seas de la compagnie Royal Caribbean Group.

Ce festival qu’on appelle « 70 000 tons of Metal » aura lieu une fois de plus en 2024. Cette fois, le navire partira de Miami à destination de Puerto Plata. Les métalleux pourront assister à des concerts d’une soixantaine de groupes Metal. Bref, il ne fait pas de doute que les croisières musicales ont la cote. Que vous soyez amateur de jazz, de country, de soul, de blues, de musique des années 80 et même de musique disco, vous trouverez bien une croisière juste pour vous !

De la lutte en pleine mer

La liste de croisière à thème ne s’arrête pas là. Vous êtes amateur de Grands Prix ? Alors, ne manquez pas la croisière MSC Cruises à bord du navire Virtuosa. Ce navire de luxe sera amarré au port d’Abou Dabi, des Émirats arabes unis dans le cadre du Grand Prix de Formule 1. En raison de la pénurie de chambres d’hôtel à Abou Dabi, le croisiériste a réservé l’un de ses navires en partenariat avec le Grand Prix de Formule 1 pour novembre prochain. Les clients pourront ainsi bénéficier d’une cabine de grand confort et assister au Grand Prix grâce à différents forfaits, nous dit Réjean Monette.

Photo tirée de Facebook de la page Chris Jericho’s Rock N Wrestling Rager at Sea

Les amateurs de lutte en auront aussi pour leur argent. En effet, en plus de profiter du navire Norwegian Pearl qui partira de Miami pour se rendre à Cozumel au Mexique, les fans pourront assister à des matchs de lutte lors du fameux Chris Jericho’s Rock N Wrestling Rager at Sea qui a lieu tous les ans, depuis les cinq dernières années. Le ring sera installé sur le pont là où se trouve la piscine. En plus, on y présentera des concerts rock, des spectacles d’humour, des activités paranormales et des enregistrements de podcasts en direct. L’hôte de l’événement est bien sûr le lutteur et rocker canadien Chris Jericho. Ce voyage est prévu pour janvier 2024.

LGBTQ+ et célibataires

La communauté LGBTQ+ a aussi droit à des croisières susceptibles de les séduire. Des entreprises comme Atlantis Event affrètent des navires comme, par exemple, ceux de la Royal Caribbean ou encore de la Norwegian Cruise Line. À bord, diverses activités sont offertes allant des conférences de motivation aux spectacles de travestis, personne ne devrait s’ennuyer !

Photo fournie par Christine Bédard

Quant aux célibataires, il n’est pas toujours facile pour eux de faire une croisière et les organisateurs l’ont bien compris. Des entreprises comme Norwegian Cruise Line et Celebrity Cruises, pour ne nommer que celles-là, offrent maintenant des cabines solos et des activités sont organisées pour permettre aux voyageurs de faire connaissance.