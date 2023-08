LAVERDIÈRE, Élizabeth



Le 13 juillet 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Élizabeth Laverdière, épouse de M. Normand Hervieux.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Yannick (Mélanie Valade), Francis, ses petits-enfants: Thomas, Émile, Emmy et Thalie, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 19 août 2023 de 13h à 16h au complexe funéraireAu lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal serait apprécié.