CONSTANTINEAU, Guy



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Guy Constantineau, survenu le 25 juillet 2023, à l'âge de 77 ans. Il était l'époux de madame Suzanne Laroche.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Pierre (Sylvie) et Eric, sa soeur Pauline, son frère Paul, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 août 2023, de 16 h à 18 h à la :Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne du Rein ou la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou la Fondation du CHUM.