PROVOST, Réal



De Varennes, le 10 juillet 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Réal Provost, ingénieur minier spécialisé en structure, retraité de la ville de Montréal, époux de feu Mme Denise Thomas et fils cadet de feu Rose-Marie Lavallée et feu Adrien Provost.Amant de la nature, Réal priorisait toujours la chasse, la pêche et le pilotage d'avion comme loisirs.Il laisse dans le deuil ses enfants Nathalie, Éric et Jonathann, ses petits-enfants Mélissa (Sébastien Tremblay), Britany et Kellyann, son arrière-petit-fils "mini" Zack, son frère Gilles, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 19 août 2023 à 13h en la Basilique Ste-Anne, 195 rue Ste-Anne, Varennes, J3X 1R1. Suivront les funérailles à 14 en la Basilique Ste-Anne.Les arrangements funéraires ont été confiés au :Tél. 450 652-9131 // Téléc. 450 655-0941