SIx excellents romans pour le reste de l'été

Qu’on soit ou non encore en vacances, voici quelques pépites à côté desquelles il serait dommage de passer.

L’œil

Photo fournie par les Éditions Gallimar

Les nouvelles de la Française Claire Castillon sont un peu comme des bonbons : certaines vont être franchement acides, tandis que d’autres seront savoureuses, colorées ou amères. Chose sûre, elles ne laissent jamais indifférent, et les 21 textes de ce recueil ne font pas exception.

Une femme qui n’arrive pas à quitter le conjoint qu’elle ne peut plus voir en peinture, un couple ayant pour rituel de donner chaque soir un morceau de jambon à leurs chiens, un homme qui tombe amoureux d’une autre au cours de son propre mariage... Et chaque fois, une chute qui surprend et fait réfléchir. Un régal.

Stella Maris

Photo fournie apr les Éditions de l’Olivier

Alicia Western, une brillante mathématicienne de 20 ans, ne va pas bien. Pas physiquement, mais mentalement. Alors pour se donner une petite chance, elle demandera elle-même à être internée au Stella Maris, un établissement du Wisconsin pour patients atteints de troubles mentaux.

Se déroulant en 1972, la suite du récit nous permet d’assister aux échanges (sans tirets ni guillemets) qu’Alicia aura avec son psychiatre. Et vraiment, c’est aussi déstabilisant que génial.

Un livre indissociable du roman Le passager qui, lui, met en scène le grand frère d’Alicia.

Les disparus de la Durance

Photo fournie par les Éditions Hugo

On aime bien Sandrine Destombes. Parce qu’elle a un nom de famille imbattable pour signer des polars, et parce que ses intrigues sont souvent bonnes. Celle-ci, par exemple. En plein Paris, juste en face du mythique 36, quai des Orfèvres, sept pieds chaussés de baskets viennent d’être retrouvés dans les eaux de la Seine. Quant aux corps auxquels ils auraient normalement dû être attachés, pfuittt ! rien. La marche à suivre, dans ce genre de situation ? Confier l’enquête à un groupe de fins limiers, lequel ne tardera pas à découvrir que tous ces pieds pourraient bien être liés à une affaire remontant à plus de 20 ans. À lire de ce pas !

Le graal du diable

Photo fournie par les Éditions JC Lattès

Dans l’idéal, mieux vaut avoir lu les cinq précédents tomes de Soleil Noir parce que celui-ci est le sixième et dernier de la série. On y retrouve donc le troublant Tristan Marcas, mi-marchand d’art, mi-espion, qui va encore une fois devoir donner un sérieux coup de main aux nazis. Car dans une région du Banat faisant partie de la Transylvanie, les Allemands ont commencé à craindre les résistants du coin. Avec raison, puisqu’ils pourraient bien être des vampires !

Racontant aussi en parallèle le terrible destin du prince Vlad Dracul, ce thriller est un feu roulant d’action et de rebondissements.

Les nuits de la peur bleue

Photo fournie par les Éditions Albin Michel

Cette autre série, joliment intitulée Le bureau des affaires occultes, a également le vent dans les voiles. On peut le dire, l’auteur a eu une idée de génie en campant ses intrigues dans la première moitié du XIXe siècle, quand la brigade de sûreté fondée par le célèbre détective privé Vidocq était encore bien présente au cœur de Paris. Mais dans ce troisième tome, elle ne sera pas la seule à hanter les rues de la capitale : le choléra vient de débarquer en ville et il commence déjà à faire pas mal de victimes. Surtout dans le quartier Saint-Merri. Et un malheur n’arrivant jamais seul, il y aurait aussi un tueur en série dans les parages... Un très bon divertissement.

Angle mort

Photo fournie par les Éditions Sonatine

De l’auteure de La fille du train, un thriller psychologique qui nous entraîne en Angleterre alors que rien ne va plus dans la vie d’Edie. Après s’être disputée avec son mari Jake, elle est en effet allée passer quelques nuits chez Ryan, leur meilleur ami. Jusque-là, pas de quoi fouetter un chat. Mais un beau matin, elle va recevoir la visite de deux policiers : son mari a été assassiné. Pire, le meurtrier pourrait bien être Ryan.

On ne peut pas vraiment en dire plus, le roman étant très court. Cela dit, ça ne l’empêche pas de nous réserver quelques belles surprises !