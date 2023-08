En revoyant «La gloire de mon père»...

Vous connaissez peut-être le film La gloire de mon père, inspiré de l’œuvre de Marcel Pagnol, et réalisé par Yves Robert.

Il date de 1990. Enfant, c’était un de mes films préférés. Je l’ai revu récemment, et j’en étais très ému.

Non seulement parce qu’un homme qui vieillit confesse une tendresse toujours plus grande pour sa première jeunesse, mais parce qu’on y trouve une vision de la vie qui, par effet de contraste, révèle la pauvreté spirituelle et esthétique des temps présents.

Amitié

Ce qui frappe d’abord, c’est la figure de l’instituteur. Joseph, le père de Marcel, enseigne, et se croit porteur de la plus grande mission qui soit.

Il transmet un savoir, des connaissances, je dirais, avec mes mots, un patrimoine de civilisation. L’homme a le souci d’éclairer la jeune génération et croit encore, avec une belle naïveté qui n’est plus la nôtre, aux promesses du progrès, censé délivrer l’humanité de la servitude, et ne se retournant jamais contre elle.

Ce qui frappe aussi, c’est le culte de l’amitié. D’abord entre Joseph, l’instituteur athée militant, ferme comme une barre de fer, et l’oncle Jules, le mari de sa femme, bon vivant catholique, jouisseur roublard, pétillant de malice et d’appétit.

Ces deux hommes toujours élégants devraient être ennemis. Et pourtant, ils sont amis au-delà de tout ce qui les divise, et c’est beau à en pleurer.

Élégance

Il en ira de même entre Marcel, le brillant gamin de la ville, et Lili des Bellons, le petit garçon tout simple de la campagne.

Évidemment, dans la Provence bucolique de La gloire de mon père, tout est enchanté.

Mais si le monde qui s’y révèle nous touche autant, c’est qu’il touche à une part de nous-mêmes dont nous ne savons plus que faire, car notre époque la piétine, à moins qu’elle ne l’oublie, tout simplement.