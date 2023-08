Essai: périple en Ñamérique

Pourquoi ce ñ devant le mot Amérique, direz-vous ? Parce que la langue espagnole est la seule à posséder vingt-deux consonnes, contrairement aux autres langues romanes qui n’en possèdent que vingt et une, répond l’auteur, Martín Caparrós. Ce ñ, qui se prononce gn, « est un cri et un drapeau. Nous le prononçons, nous l’écrivons, nous le brandissons comme un emblème de noblesse tacite ».

Cinquante-deux ans après la publication de Les veines ouvertes de l’Amérique latine, de l’Uruguayen Eduardo Galeano, l’auteur se propose, dans cet ouvrage de plus de 700 pages, de découvrir, au-delà des clichés, ce qu’est l’Amérique latine profonde, ce qu’il appelle la Ñamérique, ce qui fait qu’on parle d’elle comme d’un tout, mais avec ses diversités et particularités.

L’Amérique est une invention des Ibères, avance-t-il. Avant leur invasion, il n’y avait pas de frontières. C’était « un continent peuplé d’un mélange d’Indiens, de Blancs et de Noirs, où le même dieu est vénéré sous des formes légèrement différentes ». Les frontières et les patries sont nées avec les luttes d’indépendance, dans un même sentiment anti-hispanique. Puis a commencé la construction des différences, pour le meilleur et pour le pire. Contrairement à l’Europe, où la superficie est moindre, mais où l’on parle vingt-trois langues nationales, en Amérique latine, on parle officiellement deux langues, l’espagnol et le portugais.

L’Amérique latine

Le terme « Amérique latine » est apparu un peu plus tard, en réaction à l’expansionnisme triomphant des Américains du nord, les Saxons.

Paradoxalement, ce mot « latin », adopté par quatre ou cinq pays européens puis transposé en Amérique du Sud, est associé « au plus grand empire que le monde ait jamais connu – esclaves et conquêtes et pouvoir absolu. Et à son résultat le plus persistant, bien sûr : l’Église qui continue à gouverner depuis Rome ». Ce terme gommait du coup tout ce qui ne venait pas de Rome : Indiens, Noirs, métis et mulâtres.

« Au cours de ces années-là, raconte l’auteur, les États-Unis ont occupé manu militari un tiers du territoire mexicain et l’ont intégré au leur ; au cours de ces années-là, un aventurier nord-américain, soutenu par son gouvernement, a envahi le Nicaragua et a tenté de se l’approprier ; au cours de ces années-là, le gouvernement américain a acheté l’Alaska comme il avait acheté auparavant la Floride et la Louisiane. » Malgré tout, l’Amérique latine compte plus de 640 millions de personnes, dont deux sur trois parlent espagnol.

La violence

Le Brésil constitue un cas à part. Jusqu’en 1888, il fut un royaume esclavagiste portugais. C’est le pays le plus inégalitaire de l’Amérique latine. « Le célèbre 1 % des plus riches concentre près d’un tiers de sa richesse, ce qui le place au deuxième rang mondial, juste derrière le Qatar, et pas de beaucoup. »

Quant au Mexique, sa capitale est la plus grande ville de l’hémisphère nord, et la plus peuplée avec vingt-trois millions d’habitants. Son métro est des plus dangereux. « Une station de métro mexicaine à l’heure de pointe est un rappel que nous sommes un grain de poussière. » C’est la raison pour laquelle il y a des espaces ou des wagons réservés exclusivement aux femmes.

Parlant justement de violence, Caparrós souligne que les « peuples originaires » n’avaient rien à envier aux conquérants espagnols. C’est ainsi qu’on a découvert récemment que le plus grand site de sacrifices d’enfants du monde se trouve à Huanchaco, au Pérou.

On y sacrifiait des enfants pour implorer quelque dieu d’améliorer le climat !

Cette violence est-elle plus tolérable que celle des Espagnols ? se demande-t-il.

Si 500 Espagnols ont pu conquérir ces territoires, c’est peut-être parce qu’ils ont reçu de l’aide de ces millions de vassaux épuisés qui désiraient se débarrasser de cette dictature, « sans imaginer qu’ils étaient sur le point de tomber dans une autre dictature. », déplore l’auteur.