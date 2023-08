États-Unis: des urgences fermées en raison d’une cyberattaque

Une cyberattaque a forcé la fermeture d’urgence dans plusieurs états américains ainsi que la redirection des services ambulanciers.

L’attaque via rançongiciel a frappé les systèmes de Prospect Medical Holdings, qui possède des hôpitaux et des cliniques en Californie, au Connecticut, Pennsylvanie, Rhode Island et Texas. L’entreprise a ouvert une enquête afin de comprendre comment les malfaiteurs ont réussi à pirater leurs systèmes et travaille à résoudre le problème, a déclaré la société dans un communiqué envoyé à CBS News.

«Prospect Medical Holdings inc. a récemment connu un incident de sécurité des données qui a perturbé nos opérations», a déclaré la société dans un communiqué. «Après avoir appris cela, nous avons mis nos systèmes hors ligne pour les protéger et avons lancé une enquête avec l’aide de tiers spécialistes de la cybersécurité. Pendant que notre enquête se poursuit, nous nous concentrons sur les besoins pressants de nos patients alors que nous travaillons avec diligence pour reprendre nos activités normales le plus rapidement possible.»

Le FBI a également ouvert une enquête de son côté et encourage quiconque qui pense être victime de cet incident de le rapporter via le site internet ic3.gov.

Les centres hospitaliers affectés par cette cyberattaque ont été obligés de se virer vers le papier étant donné que leurs ordinateurs ont été mis hors d’usage.

Cette attaque a également affecté certains départements ambulatoires forçant le report de plusieurs rendez-vous.

«Nos systèmes informatiques sont hors d’usage avec la panne affectant toutes les opérations hospitalières et ambulatoires de Waterbury Health. Nous sommes en train de réévaluer nos capacités de temps d’arrêt et pouvons reporter certains rendez-vous. Les patients concernés seront contactés», a déclaré l’hôpital Prospect Medical de Waterbury, au Connecticut, dans une publication Facebook.