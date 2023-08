Féminin ou masculine

Ça m’épate et me surprendra toujours. On peut avoir des doutes avec certains mots comme oasis, apogée, en-tête ou entracte. On se gratte la tête: masculin ou féminin? Ils sont tous masculins. Elle est belle et comique, cette langue. Le mot saison est féminin, mais les saisons elles même sont masculines. Plusieurs pensent qu’ils passent «une» belle été, mais non. L’été comme l’automne, l’hiver et le printemps sont tous masculins. Les plus galvaudés sont certes aéroport, avion et ordinateur, mais il n’y a rien de féminin là-dedans, et Samuel Montembault n’a jamais réalisé «une» belle arrêt, et il aura le plaisir de vous signer un et non «une» autographe.

SECRETS DE LA LANGUE

La langue française et ses caprices ont le tour de nous entraîner dans l’erreur. Les hommes n’en ont pas, mais l’ovule est masculin comme le testicule, d’ailleurs. Les enfants sautent sur le trampoline et même si l’apogée a un «e» à la fin, il est bel et bien masculin.

Vous saviez que les mots orgue et amour sont masculins, mais attention, ils deviennent féminins lorsqu’ils sont au pluriel.

Et encore plus mélangeant, les cinq prochains mots changent de signification lorsqu’ils passent d’un genre à l’autre. La livre que l’on pèse n’est pas le livre qu’on lit. La manche de chemise est beaucoup plus souple que le manche de la hache. Avouez qu’il est rare de voir quelqu’un qui porte le voile faire de la voile. La moule est succulente et le moule à gâteau fait aussi des merveilles. Là-dessus, si vous cuisinez, n’oubliez pas de mettre la poêle sur le poêle.

TIENS DONC!