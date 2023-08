La carrière de Mélissa Bédard en 5 photos souvenirs

Chaque semaine, Le Journal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste, par le biais de quelques photos souvenirs.

Candidate #2087

Photo d'archives

Il y a déjà plus de dix ans, en 2012, le grand public découvrait Mélissa lors de sa participation à l’émission Star Académie. Grâce à sa voix puissante et à son charisme inégalé, la jeune chanteuse se taillait une place en demi-finales. Elle sera de la grande tournée de Star Académie et de celle de Noël.

Ses origines

Photo d'archives

En 2014, Mélissa est retournée en Haïti pour la première fois depuis son adoption au Québec. Elle voulait visiter le petit village où elle est née et l’orphelinat où elle et son frère avaient été confiés, sa mère étant décédée à leur naissance. Néanmoins, la chanteuse n’a jamais cherché à retrouver sa famille biologique.

Grâce à ses profs

Photo fournie par Mélissa Bédard

Mélissa à l’âge de 14 ans. Depuis le décès de sa mère adoptive dans un accident de voiture quelques années plus tôt, la jeune fille s’investissait dans la chanson, d’abord dans une chorale, puis dans les concours amateurs avec l’encouragement de ses professeurs. Elle remporta notamment la première place au grand concours régional Les Arts de la Capitale.

Grande interprète

Photo d'archives

Dès ses premières performances pour les téléspectateurs, Mélissa Bédard chantera nos grands auteurs-compositeurs québécois, avec toute la puissance qu’on lui connaît, touchant le cœur des Québécois. Elle se dépassera notamment en interprétant Le cœur est un oiseau de Richard Desjardins et le sublime Hallelujah de Leonard Cohen, lors de ses apparitions à Star Académie sur TVA.

D’Haïti à Charlesbourg

Photo fournie par Mélissa Bédard

Originaire d’Haïti, Mélissa (4 ans sur la photo) est arrivée au Québec à l’âge de 9 mois avec son frère jumeau, tous deux adoptés par une famille de Québec. La fillette a grandi à Charlesbourg au sein d’une famille aimante. Petite, elle faisait partie d’une troupe de danse et rêvait de danser sur scène derrière de grandes vedettes.

♦ Mélissa a lancé il y a quelques mois l’album Aime-toi comme ça. Très impliquée dans chacune des étapes, elle signe également les paroles de la chanson titre. On le trouve, avec le clip et les articles de la collection Aime-toi comme ça, sur melbed.ca.

♦ Mélissa présente son spectacle dans plusieurs villes du Québec, les plus belles chansons qui ont jalonné les époques de sa vie, de son enfance à aujourd’hui. Des reprises et des chansons tirées de son récent album. Voir melissabedard.com.

♦ L’animatrice visite plusieurs régions du Québec pour animer l’émission Tout pour vendre. Elle rencontre des propriétaires désireux de vendre leur maison sans courtier, avec une équipe de professionnels pilotée par DuProprio. Cet automne à Canal vie.

♦ La comédienne interprète Fabiola dans la comédie dramatique M’entends-tu ? de Télé-Québec que Netflix a diffusée dans 190 pays et 30 langues.

♦ On peut revoir la série documentaire J’t’aime gros, de Mélissa Bédard et Christine Morency, une quête contre la grossophobie. Sur Qub.ca/tvaplus.