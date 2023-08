Le romantique: un autre superbe William Boyd

Toujours aussi inventif et inspiré, William Boyd nous propose de traverser le XIXe siècle aux côtés d’un personnage qui écoutera beaucoup plus souvent son cœur que sa raison.

Photo fournie par les Éditions du Seuil

L’écrivain britannique William Boyd a une spécialité : inventer la bio de parfaits inconnus pour en tirer des récits hautement addictifs. Dans un français impeccable, il appelle ça « faire des romans du berceau à la tombe ».

« J’ai écrit le premier de ces romans en 1988, avec Les nouvelles confessions, explique-t-il depuis sa maison londonienne. C’était une sorte d’autobiographie fictive [celle d’un cinéaste né à la fin du XIXe siècle obsédé par l’idée de pouvoir un jour tourner Les confessions de Jean-Jacques Rousseau], et les réactions envers ce livre ont été si intenses que j’ai commencé à me dire que j’étais sans doute sur la bonne voie. Très peu de romans racontent des vies entières et aujourd’hui, j’en ai écrit au moins quatre dans lesquels on peut suivre le personnage du début de son existence jusqu’à sa mort. L’accueil des lecteurs m’encourage à recommencer encore et encore. »

Ce qui nous amène à parler du Romantique, son petit dernier. Soucieux de nous offrir un autre merveilleux moment de lecture, William Boyd a cette fois créé de toutes pièces un homme du nom de Cashel Greville Ross (1799-1882).

« L’idée de ce personnage est venue de la lecture d’une œuvre autobiographique de Stendhal intitulée Vie de Henry Brulard, poursuit-il. Un livre étonnant, à l’esprit tout à fait moderne. Stendhal prétend en effet y évoquer la vie de quelqu’un d’autre, mais il est évident qu’il parle de lui. Et dans ce livre, il se décrit comme un romantique. Il considérait ça comme une malédiction parce que son tempérament romantique l’amenait souvent à tomber amoureux (d’actrices, des femmes de ses amis, de riches veuves, etc.) et généralement, ça se terminait assez mal. Je me suis dit qu’il serait intéressant d’écrire la vie de quelqu’un qui n’allait écouter que son cœur, et voir ensuite quel genre de vie cette personne allait avoir. »

Enfer et damnation !

Cashel Greville Ross n’a pas eu la chance de connaître ses parents. En 1800, soit un an après sa naissance, ils auraient en effet péri en mer en voguant vers Belfast. Du coup, Cashel a été recueilli par sa tante Elspeth Soutar, qui est gouvernante dans une famille très aisée du comté de Cork. Grâce à elle, il va recevoir une excellente éducation, et à l’adolescence, il sera même admis dans l’un des collèges pour jeunes gens d’Oxford.

Mais voilà qu’un jour, il va découvrir la vérité sur ses parents. Une vérité si dure à avaler qu’il s’engagera aussi sec dans le 99e régiment d’infanterie du Hampshire comme tambour et simple soldat. Il participera ainsi à la charge finale de la bataille de Waterloo, sera blessé à la jambe et médaillé, accueilli dans l’armée de la Compagnie anglaise des Indes orientales et voyagera aux quatre coins de la planète. Il tombera également follement amoureux d’une comtesse déjà mariée, se liera d’amitié avec Lord Byron, achètera des terres dans le Massachusetts pour devenir brasseur, publiera un roman et décrochera le poste de consul du Nicaragua à Trieste. Et encore, on est loin d’avoir tout dit à son sujet !

Des vies incroyables

« Les gens se demandent une chose à propos de ce livre, relate William Boyd. S’il est possible qu’une seule personne ait pu vivre autant d’expériences différentes. Ma réponse est oui, bien sûr. Au XIXe siècle, beaucoup de gens ont eu ce genre d’existence. Vraiment, c’était un type de vie très commun à l’époque. Anthony Trollope, pour ne citer que lui, sera professeur et fonctionnaire dans un bureau de poste anglais avant de devenir un célèbre romancier et de voyager partout : il est allé en Amérique (six fois), en Nouvelle-Zélande, dans les Caraïbes, en Afrique du Sud... Sa vie a été extraordinairement occupée et variée. »

Donnant libre cours à son imagination, William Boyd nous sert ainsi sur un plateau une histoire magnifique qui se déroule sur plus de 80 ans.

« J’ai passé un long moment à la planifier et elle a réclamé d’énormes recherches, ajoute-t-il. J’ai par exemple tenu à savoir comment les gens se parlaient en 1800, alors je me suis intéressé aux dialogues dans les livres et j’ai lu lettres et journaux... pour m’apercevoir que la façon dont ils s’exprimaient était très similaire à celle d’aujourd’hui ! »

« En fait, le roman est là pour expliquer le monde dans lequel on vit, conclut Boyd. Et quand on raconte une vie entière, ça donne un meilleur aperçu de la condition humaine. »