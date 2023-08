Les Américains possèdent-ils vraiment une «technologie extraterrestre»?

Un officier de la US Air Force a affirmé devant le Congrès américain, la semaine dernière, que des «restes biologiques non humains» et des «technologies extraterrestres» étaient actuellement à l’étude sur le territoire américain. Délire ou réalité?

Que penser du témoignage du colonel David Grusch qui a dénoncé une supposée désinformation du gouvernement américain au sujet des ovnis?

À priori, il s’agit d’un témoin crédible. Il a une longue feuille de route avec l’armée américaine. Il a notamment été décoré à la suite de sa participation à la guerre d'Afghanistan en 2001 avant de passer aux services de renseignement. En juin dernier, l’homme de 36 ans a affirmé dans deux entrevues au site ufologue The Debrief et au média NewsNation que les États-Unis gardaient secret un programme de récupération de «plusieurs véhicules d’origine non humaine». Le lanceur d’alerte a immédiatement soulevé un intérêt national et même international qui a amené le Congrès à tenir une commission sur le sujet. M. Grusch y a soutenu ce point de vue et a ajouté en réponse à une représentante que des «restes non humains» de pilotes décédés faisaient partie du programme en question.

«C’est un homme qui affiche beaucoup d’assurance et on ne doute pas qu’il a eu une brillante carrière. Le problème avec son témoignage, c’est qu’il n’a pas vu lui-même ce dont il parle», explique l’astrophysicien Robert Lamontagne, de l’Université de Montréal. «Il rapporte les observations de tiers. Quand il est questionné sur des détails et précisions, il rétorque qu’il ne peut pas y répondre: secrets d’État.»

Y a-t-il des preuves actuellement d’une technologie extraterrestre sur Terre?

Il n’y a aucune preuve concrète actuellement d’un dispositif construit par une intelligence non humaine qui aurait été découvert sur Terre. Mais d’innombrables témoignages font état d’objets volants non identifiés (ovnis) dans le ciel. Officiellement, le Pentagone reconnait 650 incidents potentiels impliquant des ovnis depuis 2004. Des images présentées au Congrès la semaine dernière montrent un de ces engins qui avance à grande vitesse.

Et que penser des «restes biologiques non humains»? « Ici encore, on n’a pas de sources directes. C’est l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours. Si la Commission avait voulu faire un travail sérieux, elle aurait demandé aux personnes qui ont rapporté ces observations de venir les présenter devant elle», explique M. Lamontagne. Il précise que la commission a été mise sur pied à la demande du républicain Tim Burchett. La question de la sécurité intérieure est omniprésente aux États-Unis et tout ce qui peut nuire au camp adverse est mis de l'avant, même en plein été. Est-ce que le gouvernement Biden ment aux Américains? Que leur cachent leurs services secrets? Voilà le genre de questions qui sont soulevées dans des commissions comme celles-ci.

Il ajoute que la prouesse technologique permettant de défier le transport dans l’espace est si immense (la sonde Voyager a mis 40 ans à sortir du système solaire et mettra 10 000 ans à rejoindre l’étoile la plus proche) que les humains n’auraient aucune façon d’y comprendre quelque chose. «Comme si un horloger de la Renaissance recevait une Apple Watch», donne-t-il comme exemple.

Est-ce que les gouvernements nous cachent des choses au sujet d’objets bizarres dans le ciel?

«Sûrement. Il y a d’innombrables secrets qui entourent les activités militaires et les gouvernements gardent beaucoup d’informations top secrètes. C’est la nature même de l’espionnage», dit-il.

Quand le public met ces observations sur le compte d’activités extraterrestres, ça peut faire l’affaire des administrateurs, reprend-il, rappelant la découverte de débris d’un objet volant, le 8 juillet 1947, dans la municipalité de Roswell, au Nouveau-Mexique. Peu après les premiers témoignages, l’armée est intervenue pour recueillir les pièces tombées du ciel. Des ufologues iront jusqu’à inventer une autopsie d’extraterrestre. Au milieu des années 1990, les États-Unis déclassifient le rapport sur l’écrasement d’un ballon-sonde. Il s’agissait d’un système destiné à enregistrer les essais nucléaires en Union soviétique. Mais ça ne mettra pas fin aux théories du complot et de nombreux Américains adhèrent encore à la thèse de l’origine extraterrestre.

Y a-t-il de la vraie science liée à la vie extraterrestre?

Oui, et de l’excellente, répond l’astrophysicien. Des sondes sur Mars et sur des lunes de Jupiter tentent de ramener des traces de vie bactériologique et on pourrait avoir des réponses dans les prochaines années avec le retour des missions. De même, des milliers de planètes à l’extérieur de notre système solaire ont été découvertes grâce notamment au télescope James-Webb. Reste à savoir lesquelles pourraient abriter des formes de vie.

De plus, un système d’écoute permanent permet de capter des ondes sonores venues de mondes lointains. On n’a encore rien entendu, mais ça pourrait tout de même fonctionner. «Il faudra être patient. La Terre émet des ondes radio depuis plus d’un siècle. Ces signaux atteignent aujourd'hui environ 90 années-lumière. Si quelqu’un nous entend là-haut et qu’il nous répond, nous recevrons cette réponse dans 100 ans», précise l’homme de science.