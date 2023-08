Les États-Unis autorisent un comprimé contre la dépression post-partum

L'Agence américaine du médicament (FDA) a annoncé vendredi autoriser pour la première fois un comprimé dédié au traitement de la dépression post-partum, une situation rencontrée par de nombreuses femmes après leur accouchement, mais longtemps entourée d'un tabou.

• À lire aussi: En Corée du Sud, l'homoparentalité reste taboue

• À lire aussi: Une psychiatre s’ouvre sur sa dépression post-partum

Le Zurzuvae, des laboratoires Sage Therapeutics, est «le premier médicament oral à être indiqué pour le traitement de la dépression post-partum chez les adultes», relève la FDA dans un communiqué.

Ébranlement physique et psychique qui peut durer plusieurs mois, la dépression post-partum est une situation «grave et potentiellement mortelle, au cours de laquelle les femmes ressentent de la tristesse, un sentiment de culpabilité, d'inutilité», rappelle Tiffany Farchione, responsable en psychiatrie à l'Agence américaine du médicament.

Chaque année, environ un demi-million d'Américaines font l'expérience d'une dépression post-partum.

«Avoir accès à un médicament à voie orale sera une option bénéfique pour nombre de ces femmes qui font face à des sentiments extrêmes, et même parfois menaçant la vie», notamment en entraînant des pensées suicidaires, ajoute Tiffany Farchione dans le communiqué.

Selon deux études menées en double-aveugle citées par la FDA, les patientes ayant reçu du Zurzuvae «ont montré de bien meilleures améliorations de leurs symptômes que celles dans le groupe placebo».

Les autorités recommandent une prise d'un comprimé de 50 mg chaque soir pendant 14 jours. Son prix n'a pas été communiqué.

Aujourd'hui, environ une femme ayant accouché sur huit ressent les symptômes de la dépression post-partum et, parmi elles, seul un quart reçoit un traitement, rappelle Asima Ahmad, responsable médicale pour l'entreprise Carrot Fertility.

Et s'il «y a quantité de médicaments qui traitent la dépression, le zuranolone (le principe actif), étudié comme un traitement pour la dépression post-partum, a une efficacité plus rapide et une durée de traitement plus courte que d'autres médicaments déjà disponibles», écrit la spécialiste.

Le Zurzuvae peut commencer à agir après seulement trois jours de traitement, souligne-t-elle.

L'Agence du médicament déconseille de conduire pendant le traitement en raison d'effets secondaires.

Asima Ahmad précise qu'un autre médicament, le brexanolone, existe déjà, mais requiert une injection en intraveineuse sur 60 heures, alors qu'avec une administration orale à domicile, le Zurzuvae «pourrait améliorer la facilité d'accès pour certaines populations», notamment les minorités ethniques, moins informées des risques.